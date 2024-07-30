Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı kadro açtı! Kamu personeli ilanı yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, devlet memuru, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için kadro açtı. Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da belirli şartları karşılayan kişiler kamuda işe başlama fırsatına sahip olacak.

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