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24.12.2019
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan son dakika asgari ücret açıklaması |Video
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Külliye'de gerçekleştirilen yılında son Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Bir basın mensubunun 'asgari ücret' sorusuna yanıt veren Kalın, "Asgari ücret konusu Kabine toplantısı gündeme gelmedi" ifadelerini kullandı.
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