13 Aralık 2022, Salı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nden 2 ana başlıkta yeni müjde çıktı! Eğitim ve sosyal yardım müjdesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından 2 önemli konuda müjdeler verdi. Peki nedir o müjdeler? Öte yandan Kabine toplantısının ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonda net mesaj verdi; "Herkes hesabını 2023'te yüzde 20'li seviyelere göre yapsın" dedi. Enflasyon düşerken fahiş fiyat artışı yapılmasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, fırsatçıları uyardı. Erdoğan ayrıca, Gabar Dağı'nda 2022 yılında dünyada ilk ona girecek büyüklükte bir rezerv tespit ettiklerini söyledi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.