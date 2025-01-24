Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olay yerinde!

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çökmesi paniğe yol açtı. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler büyük bir özveriyle çalışıyor. Şu ana kadar 2 kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Valisi ve belediye başkanı olay yerine intikal ederek süreci yerinde takip etti. AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, A Haber’e yaptığı açıklamada, "Bütün yetkili birimler hızla olay yerine sevk edildi. Çöken bina, 1992’de inşaat ruhsatı, 1994’te ise iskan ruhsatı almış. Kurtarma çalışmaları hızla sürüyor, dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla" ifadelerini kullandı.

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