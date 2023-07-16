Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'de soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber’de gazetecilerin sorularını canlı yayında yanıtladı. Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın yapacağı Körfez turuna yönelik "Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak" ifadelerini kullanırken, AB meselesi ile ilgili de konuştu. Yılmaz, "AB'nin menfaati Türkiye ile yakın çalışmak" olduğunu dile getirdi. Ayrıca, deprem bölgesinin yeni inşa sürecini detaylandıran Cevdet Yılmaz, bölgede yatırım ortamının canlanacağı, ekonomik olarak bölgenin kalkınacağı vurgusunu yaptı. Doğal gaz ve IMF hakkında çıkan 'gerçek dışı' iddiaları yalanlayan Yılmaz, konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu. Öte yandan, gıda ve kira fırsatçılığı üzerinden yeni önlemlere değinen Yılmaz, "Devlet ve ilgili kurumlarımızda fırsatçılar için gereken adımlar atılıyor" dedi.