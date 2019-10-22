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22.10.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’da böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine gittiği Rusya’nın Soçi kentine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda; Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar, büyükelçilik ve başkonsolosluk personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

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