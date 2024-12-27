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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas rejiminin çökmesinin yasını ana muhalefet partisi tutuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas rejiminin çökmesinin yasını ana muhalefet partisi tutuyor

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.12.2024 16:23
Balıkesir’de partisinin il kongresinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP’nin yürüttüğü Suriye politikasını eleştirdi. Başkan Erdoğan, “Tarihin doğru yerinde durduk. Suriyeli kardeşlerimizden isteyenlerin vatanlarına dönüş yolu açıldı. Onların varlığını olumsuz propaganda olarak kullananlar bugün dönüşlerinden rahatsız çünkü ellerindeki propaganda malzemeleri gidecek. Varlık sebeplerinin ortadan kalkacağını biliyorlar. Bu siyasetçi esnafı tarihlerinin hiçbir döneminde devletlerinin milletlerinin yanında yer almamıştır. Bölgedeki gelişmeleri Türkiye merkezli olarak okuyamıyorlar. Baas rejimi düştü, bakıyorsunuz yasını ana muhalefet tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esed'e mersiye yakacaklar.” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas rejiminin çökmesinin yasını ana muhalefet partisi tutuyor
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