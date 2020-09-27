Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada Ermeni hedeflerinin Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğunu açıkladı. Aliyev "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralıların bulunduğunu belirterek, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'ındır." dedi.

Aliyev, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırı başlattığını anımsatan Aliyev, "Ermenistan'ın başlattığı saldırı neticesinde şehit ve yaralılarımız var. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik." diye konuştu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının sürekli bir hale geldiğine işaret eden Aliyev, "Temmuzda Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında, Tovuz istikametinde, yeniden top ateşleri neticesinde sivillerimiz ve bir hane zarar görmüştür. Bu Ermeni faşizminin gelecekteki göstergesidir." dedi.

Saldırıların, Ermenistan tarafından başlatıldığının herkes tarafından bilindiğinin altını çizen Aliyev "İlk ölenler de Azerbaycan vatandaşları olmuştur. Azerbaycan, düşmana gereken cevabı vermiştir ve bir santimetre ileriye gidememişlerdir. Düşman püskürtüldü ve toprak bütünlüğümüz korundu." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın savaşı Ermenistan topraklarına taşımak için yeterli gücünün bulunduğunu vurgulayan Aliyev, "Ancak bizim Ermenistan topraklarında askeri hedeflerimiz yok. Ermenistan'ın ilk hedefleri arasında Azerbaycan topraklarının işgali bulunmaktadır. Onların siyasi amaçları, Azerbaycan'ı yeni işgallerle zayıflatmaya çalışmaktır. İşgal siyaseti yürütmektedirler." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Ermenistan'ın, ülkelerinde bulunan ekonomik ve sosyal sorunların üzerini örtmeye çalıştığını da anlatarak, "Ermenistan müzakere sürecinin bozulması için de elinden geleni yapıyor. Bunu başardıklarını da söyleyebilirim. Ermenistan'ın iki yüzlü ve yapıcı olmayan tutumu nedeniyle görüşmeler durdu." dedi.

"ERMENİSTAN MÜZAKERELERİ BOZMAK İSTİYOR"

Ermenistan'ın, Azerbaycan'a ayrılıkçı gruplar gönderdiğini ifade eden Aliyev, "Bu grubun başı Azerbaycan emniyeti tarafından yakalanmıştır. Söz konusu şahsın ifadeleri net bir şekilde göstermektedir ki bu ayrılıkçı grup, Azerbaycan'a sivillere karşı terör eylemleri yapmak için gelmiştir. Bugün Ermenistan sivillere ve askerlerimize yönelik yeni bir provokasyon gerçekleştirmiştir. Bunun cezasını aldılar ve alacaklar. Ermenistan, farklı ülkelerden teröristleri Azerbaycan'a karşı kullanmaktadır. Ermenistan, teröre sponsorluk yapan bir devlettir." şeklinde konuştu.

Ermeni yetkililerin, "Karabağ Ermenistan'ındır" şeklinde açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Aliyev, "Bu yalandır. Karabağ Azerbaycan'ındır. Bu tür zararlı açıklamalar, müzakere süreçlerine de darbe vurmaktadır. Ermenistan'ın amacı müzakere sürecini bozmak ve mevcut statükoyu korumaktır. Halbuki Minsk grubunda yer alan ülkelerin liderleri defalarca statükonun korunmayacağını ifade etmişlerdir. Bu da işgalin son bulması gerektiği anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Ermeni yetkililerin on binlerce kişiden oluşan "gönüllü" askeri gruplar yaratmaya yönelik açıklamalarda bulunduklarına işaret eden Aliyev, şöyle konuştu:

"Bu ne için ve kime lazım? Bu oluşumlar, bugün Azerbaycan'a yönelik yapılan saldırıların hazırlık çalışmalarıydı. Birleşmiş Milletler kürsüsünde Ermenistan'ın yeni bir savaşa hazırlandığını duyurmuştum. Ermenistan durdurulmalıdır ve durdurulacaktır. Ermenistan işgal ettiği topraklarımıza yasa dışı şekilde yerleşmeye çalışıyor."

Aliyev, Ermenistan'daki ağır sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle demografik bir buhran yaşandığına işaret ederek, bu ülkeden nüfusun azaldığına dikkati çekti.

Ermenistan'ın yürüttüğü "çirkin siyasetle" bölgedeki tehlike merkezi haline geldiğinin altını çizen Aliyev, "Azerbaycan sadece öz topraklarını savunmaktadır. Dağlık Karabağ, tarihi olarak Azerbaycan toprağıdır ve bu hakikattir. Bu konuda uluslararası hukuk da bizim yanımızdadır. Bütün ülkeler Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaktadır. Kendi öz topraklarımızı savunuyoruz. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'ındır. Ermenistan ordusunun bizim toprağımızda ne işi var? Ermenistan işgalci devlettir ve bu işgale son verilmelidir, verilecektir." dedi.