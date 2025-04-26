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Cumhur İttifakı’ndan Terörsüz Türkiye hamlesi! DEM Parti’den kritik Suriye ve ırak ziyareti

Cumhur İttifakı'ndan "Terörsüz Türkiye" hamlesi! DEM Parti'den kritik Suriye ve ırak ziyareti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 21:47
Siyaset kulislerinde, PKK terör örgütünün silah bırakma kongresini bu ay içinde toplayacağı konuşuluyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bu ay sonunu işaret eden açıklamalarıyla gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. PKK terör örgütünün, uzak olmayan bir tarihte kendini feshedeceği belirtiliyor.
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Cumhur İttifakı’ndan Terörsüz Türkiye hamlesi! DEM Parti’den kritik Suriye ve ırak ziyareti
Cumhur İttifakı’ndan Terörsüz Türkiye hamlesi!
Cumhur İttifakı'ndan "Terörsüz Türkiye" hamlesi!
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