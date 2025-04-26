Cumhur İttifakı'ndan "Terörsüz Türkiye" hamlesi! DEM Parti'den kritik Suriye ve ırak ziyareti

Siyaset kulislerinde, PKK terör örgütünün silah bırakma kongresini bu ay içinde toplayacağı konuşuluyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bu ay sonunu işaret eden açıklamalarıyla gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. PKK terör örgütünün, uzak olmayan bir tarihte kendini feshedeceği belirtiliyor.

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