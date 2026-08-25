Rakamların ötesindeki sessizlik: Gazze'de 21 bin 500 çocuk katledildi!

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail mezalimi, rakamların anlatmaya yetmediği korkunç bir boyuta ulaştı. Filistin hükümetinin açıkladığı son verilere göre, katil İsrail ordusu tarafından 21 bin 500'den fazla masum çocuk hayattan koparıldı. Geride kalan boş okul sıraları ve yarım kalan hayaller, insanlığın sustuğu noktada büyük bir sessizliğe bürünürken; yaşanan vahşetin bilançosu, tüm bir şehrin geleceğinin nasıl karartıldığını gözler önüne seriyor.