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Emine Erdoğan, 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
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DHA

Emine Erdoğan, 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Zirve'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, buluşmaya ev sahipliği yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'ya teşekkür etti. Emine Erdoğan, mesajında, "Dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta, Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlik de ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir." ifadesini kullandı.

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