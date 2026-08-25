17,9 milyar liralık para trafiğine operasyon! 13 şüpheli gözaltında

Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine yönelik yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında operasyon düzenlendi. MASAK raporları ve finansal incelemelerde şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken Dinamikpay'e mahkeme kararıyla el konuldu.