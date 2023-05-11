Cumhur İttifakı neden hedefte? Yapılan saldırılarla ne amaçlanıyor?

Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'taki tarihi seçimde 28. dönem cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirleyecek. Ancak seçim heyecanının dorukta olduğu birçok kentte bazı provokatif girişimler yaşanıyor. Peki bu saldırılar neyi amaçlıyor? Akşam gazete Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

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