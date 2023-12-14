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Cumhur İttifakı İstanbul adayı kim olacak? Başkan Erdoğan pazar günü İstanbul için temayül yoklaması yapacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 11:27
Son dakika haberi... Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayını belirleme sürecindeki önemli süreçlerinden biri olan temayül yoklaması, pazar günü gerçekleştirilecek.
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