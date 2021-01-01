01 Ocak 2021, Cuma
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Cuma namazı kılınabilecek mi? Cuma namazı eve yakın camilerde kılınacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2021 11:23
Güncelleme:01.01.2021 11:25
Türkiye genelinde 80 saatlik kısıtlama dün akşam 21.00’de başladı ve pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Peki "Cuma namazı" kılınabilecek mi? Cuma namazı eve en yakın camilerde kılınabilecek. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

Cuma namazı kılınabilecek mi?
Cuma namazı kılınabilecek mi?
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