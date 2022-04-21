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Cuma günü Cumhurbaşkanlığına gönderilecek! Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yeni gelişme! Bakan Mahmut Özer duyurdu

AA
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Giriş: 21.04.2022 10:35
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "14 Şubat 2022'de 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlüğe girdi. İlk defa öğretmenlerle ilgili bir kariyer sistemi oluşturuldu. Yönetmelik çalışmalarıyla ilgili de hazırlıklar son aşamaya geldi. Tüm STK'lerden, tüm eğitim paydaşlarından görüşler aldık. İnşallah cuma günü itibarıyla yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz." dedi.
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