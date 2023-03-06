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Cristiano Ronaldo’dan depremzedelere yardım uçağı! Çadır, yemek ve yatak desteği…

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Giriş: 06.03.2023 09:48
Güncelleme:06.03.2023 09:48
Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından sessiz kaldığı için eleştirilen Cristiano Ronaldo'nun depremzedeler için yardım uçağı gönderdiği belirtildi.
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