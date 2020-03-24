- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Corona virüs ne zaman bitecek? Doktor Mehmet Öz Halit Yerebakan'a açıkladı | Video
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz ve Dr. Halit Yerebakan, koronavirüsü ve dünyadaki durumunu değerlendirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.