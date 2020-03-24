Corona virüs ne zaman bitecek? Doktor Mehmet Öz Halit Yerebakan'a açıkladı | Video

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Doktor Mehmet Öz ve Dr. Halit Yerebakan, koronavirüsü ve dünyadaki durumunu değerlendirdi.