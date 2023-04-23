23 Nisan 2023, Pazar
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Çöplükten spor tesisine dönüşüm hikayesi! İnsanların üzerine çöp yağdı
30 yıl önce, İstanbul Ümraniye'de insanların üzerine çöplerin yığıldığı kara bir gün yaşanmıştı. 39 kişi, Hekimbaşı Çöplüğü patlamasıyla hayatını kaybetmişti. A Haber ekibi de oraya giderek hem faciayı yaşayanlarla konuştu hem de Hekimbaşı Çöplüğü'nün dönüşüm hikayesini ekranlara taşıdı.