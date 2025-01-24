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Çöken binada zamanla yarış! A Haber olay yerinde

Çöken binada zamanla yarış! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 21:38
Türk televizyonlarında ilk canlı yayın A Haber ekranlarına yansıdı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, "Burada yoğun bir çalışma var ve ekipler zamanla yarışıyor. 4 katlı bir bina burası ve Konya’nın en büyük ilçelerinden bir tanesi burası. 2 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı 5 kişi daha içeride." ifadelerini kullandı.
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Çöken binada zamanla yarış! A Haber olay yerinde
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