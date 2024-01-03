“Çok yaşa Filistin” mücadelenin sesi oldu! Şimdi Filistin direnişi için yeni şarkı üzerinde çalışıyor

Filistin halkının mücadelesine destek için "Çok yaşa Filistin" adlı şarkıyı Türkçeye çevirdiler. Yaptıkları şarkı hem sosyal medyada hem de meydanlarda söylenmeye başladı. Söz yazarı, solisti ve aranjörü hem o şarkıyı söyledi hem de duygu ve düşüncelerini A Haber mikrofonlarına anlattı. İşte haberin detayları…

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