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“Çok yaşa Filistin” mücadelenin sesi oldu! Şimdi Filistin direnişi için yeni şarkı üzerinde çalışıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 09:36
Filistin halkının mücadelesine destek için "Çok yaşa Filistin" adlı şarkıyı Türkçeye çevirdiler. Yaptıkları şarkı hem sosyal medyada hem de meydanlarda söylenmeye başladı. Söz yazarı, solisti ve aranjörü hem o şarkıyı söyledi hem de duygu ve düşüncelerini A Haber mikrofonlarına anlattı. İşte haberin detayları…
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