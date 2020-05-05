CNN International Türkiye'nin filyasyon çalışmasını dünyaya örnek gösterdi .
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05.05.2020
ABD'nin dünyaca ünlü medya kuruluşu CNN International, Türkiye'nin filyasyon çalışmalarını inceledi. Daha önce Türkiye'nin sağlık sistemindeki başarısını paylaşan CNN International, bu kez vaka takip sistemini dünyaya örnek olarak gösterdi.
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