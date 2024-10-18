18 Ekim 2024, Cuma
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Çin'de çip alarmı: ABD çipleri ulusal güvenlik için risk
Siber teknoloji sektörünün önde gelen gruplarından Çin Siber Derneği, Amerikan işlemci devi Intel'in Çin'deki bilgisayarlara gizli yazılım kurduğunu iddia etti. Amerikan işlemci devi Intel'in incelenmeye alınmasını istedi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.