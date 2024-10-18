18 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Çin'de çip alarmı: ABD çipleri ulusal güvenlik için risk

Çin'de çip alarmı: ABD çipleri ulusal güvenlik için risk

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2024 10:23
Siber teknoloji sektörünün önde gelen gruplarından Çin Siber Derneği, Amerikan işlemci devi Intel'in Çin'deki bilgisayarlara gizli yazılım kurduğunu iddia etti. Amerikan işlemci devi Intel'in incelenmeye alınmasını istedi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çin’de çip alarmı!
Çin'de çip alarmı!
Aksaray’daki otobüs kazası kamerada!
Aksaray'daki otobüs kazası kamerada!
Aksaray Valisi Kumbuzoğlu A Haber’de
Aksaray Valisi Kumbuzoğlu A Haber’de
İşte Rojin’in internette yaptığı aramalar!
İşte Rojin'in internette yaptığı aramalar!
Yahya Sinvar öldürüldü iddiası
Yahya Sinvar öldürüldü iddiası
Netanyahu ateşkes çağrılarını reddetti
Netanyahu ateşkes çağrılarını reddetti
A Haber İsrail’in saldırdığı Lübnan’da!
A Haber İsrail’in saldırdığı Lübnan’da!
İsrail Orta Doğu planlarının şifresi!
İsrail Orta Doğu planlarının şifresi!
Beyrut’ta korkutan patlama!
Beyrut'ta korkutan patlama!
Sivas’ta 4,7 ve 4,1’lik deprem!
Sivas’ta 4,7 ve 4,1’lik deprem!
Lübnan’dan havayoluyla ilk tahliye!
Lübnan’dan havayoluyla ilk tahliye!
Ulaşım süresi 55 dakikaya iniyor
Ulaşım süresi 55 dakikaya iniyor
Daha Fazla Video Göster