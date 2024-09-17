Cinayette kimlerin parmağı var?

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Baş şüpheli Salim Güran’ın eşi Melek Güran kocasının yalanlarını deşifre etti. A Haber canlı yayınında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş önemli açıklamalarda bulundu.

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