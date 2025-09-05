Çin dünyaya ne mesaj verdi? "Çin dünyaya bana saldıramazsınız mesajı verdi"

Çin, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıl dönümünde başkent Pekin’de düzenlediği tarihi geçit töreniyle dünyaya adeta meydan okudu. Aralarında Rusya ve Kuzey Kore’nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin lider düzeyinde katılım sağladığı törende, “yeni bir dünya düzeni” mesajı öne çıktı. Şonyenk Finansal Araştırmaları Enstitüsü İcra Dekanı Wang Wen, A Haber’in sorularını yanıtladı.

