ABD Başkanı Donald Trump: "Liderliği iki kez ortadan kaldırdık"

İsrail'in Beyrut'a yönelik acımasız saldırıları şiddetini artırırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney'i hedef alan tehditkar açıklamaları dünya gündemine bomba gibi düştü. A Haber'de sıcak gelişmeleri değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Giray Saynur Derman, Trump'ın "İran'daki liderliği 2 kez ortadan kaldırdık. Şimdi yeni bir grup geliyor, bakalım onlara ne olacak?" sözlerinin arkasındaki gerçeği analiz etti. Derman, Müçteba Hamaney'in olası ölümü veya yokluğunun İran'ın asimetrik savaş stratejisini etkilemeyeceğini belirterek, İsrail'in asıl hedefinin Lübnan'ı tamamen ele geçirmek olduğuna dikkat çekti.