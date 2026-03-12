CANLI YAYIN
İsrail Beyrut'ta sahili kan gölüne çevirdi

İsrail, Lübnan’ın kalbi Beyrut’u vurmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde başkentin dünyaca ünlü sahil şeridinde, sivillerin ve çadırların bulunduğu noktada gerçekleştirilen alçak saldırıda parça tesirli mühimmatlar kullanıldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, saldırının hemen ardından olay yerine ulaşarak bölgedeki son durumu ve İsrail'in "altyapıyı yok ederiz" tehdidini yerinden aktardı. İlk belirlemelere göre 8 kişinin can verdiği, 31 kişinin yaralandığı saldırı sonrası bölgede gerilim had safhada.

