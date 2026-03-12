Trafikte kaynak yapanları dronla tespit ettiler: İdari para cezası kesildi

Zeytinburnu Cevizlibağ D-100 yanyolunda transit yola bağlanırken ofset taralı alan ihlali yapan sürücüler, dron destekli denetimle tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan uygulama noktasında durdurulan sürücülere para cezası kesildi. Denetim noktasında durdurulan sürücü Serkan Çimenli, " "Özellikle kaynakçılar emniyet şeridini kullananlara şimdiki cezalar bile az 500 bin, 1 milyon yazılmalı." Şeklinde konuştu.