13 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’yi ‘yerel seçim’ tedirginliği sardı! İYİ Parti'ye "İttifak yapmazsak kaybederiz" göndermesi! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı…

CHP’yi ‘yerel seçim’ tedirginliği sardı! İYİ Parti'ye "İttifak yapmazsak kaybederiz" göndermesi! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı…

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2023 17:40
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İYİ Parti'de Meral Akşener, seçimler sonrası yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koydu. Yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti arasındaki ‘kaos’ her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, Akşener’in 26 Ağustos’ta CHP’ye yönelik yapacağı ‘Büyük Taarruz’un tedirginliği şimdiden baş gösterdi. CHP'li Berhan Şimşek, 1994 seçimlerinden örnek verip akla ziyan bir şekilde "94 yılında Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u almamıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyun %37-40'ı ile seçilmiştir. Niye 5 parti ayrı ayrı girdi" ifadelerini kullandı. Öte yandan, İYİ Parti’ye ‘ittifak’ göndermesinde bulunan Şimşek, “Önümüzdeki seçimde partiler iş birliği yaparak girmezlerse seçimlerin sonucu bugünden bellidir” dedi.
CHP’yi ‘yerel seçim’ tedirginliği sardı!
CHP’yi ‘yerel seçim’ tedirginliği sardı!
CHP’de “Değişim mi, ihanet mi” gerilimi
CHP’de “Değişim mi, ihanet mi” gerilimi
İYİ Parti’den CHP’ye ’söğüş’ talimatı
İYİ Parti'den CHP'ye 'söğüş' talimatı
CHP’ye “Beyaz atlı prens” uyarısı
CHP’ye “Beyaz atlı prens” uyarısı
PKK’nın finans kaynağına darbe
PKK’nın finans kaynağına darbe
Tarihe altın harflerle yazılan zafer
Tarihe altın harflerle yazılan zafer
Terör sevicisi Yanardağ’dan TELE 1’e destek çağrısı
Terör sevicisi Yanardağ'dan TELE 1'e destek çağrısı
LGBT sapkını Şahika Yüksel gözünü çocuklara dikti!
LGBT sapkını Şahika Yüksel gözünü çocuklara dikti!
İYİ Parti - CHP kavgası giderek büyüyor!
İYİ Parti - CHP kavgası giderek büyüyor!
İmamoğlu ve Özel, Kılıçdaroğlu’na karşı
İmamoğlu ve Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı
CHP’li isimden İmamoğlu itirafı
CHP'li isimden İmamoğlu itirafı
İstanbul ve Ankara kaydebilecek
"İstanbul ve Ankara kaydebilecek"
Daha Fazla Video Göster