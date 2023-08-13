CHP’yi ‘yerel seçim’ tedirginliği sardı! İYİ Parti'ye "İttifak yapmazsak kaybederiz" göndermesi! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı…

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İYİ Parti'de Meral Akşener, seçimler sonrası yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koydu. Yerel seçimler öncesi CHP ve İYİ Parti arasındaki ‘kaos’ her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, Akşener’in 26 Ağustos’ta CHP’ye yönelik yapacağı ‘Büyük Taarruz’un tedirginliği şimdiden baş gösterdi. CHP'li Berhan Şimşek, 1994 seçimlerinden örnek verip akla ziyan bir şekilde "94 yılında Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'u almamıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyun %37-40'ı ile seçilmiştir. Niye 5 parti ayrı ayrı girdi" ifadelerini kullandı. Öte yandan, İYİ Parti’ye ‘ittifak’ göndermesinde bulunan Şimşek, “Önümüzdeki seçimde partiler iş birliği yaparak girmezlerse seçimlerin sonucu bugünden bellidir” dedi.