Erdoğan'ın New York'taki yoğun diplomasi trafiği: Kritik görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Başkan Erdoğan, temasları kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Irak lideri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve küresel gündemdeki başlıklar ele alındı. A Haber Ankara'dan Mert Hacıalioğlu, Başkan Erdoğan'ın New York temaslarının detaylarını aktardı.