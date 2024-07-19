CHP’ye "sokak köpekleri düzenlemesi" tepkisi! Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan sert sözler: CHP’liler kaç sokak hayvanını sahiplenmiş?

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, başıboş sokak köpekleri düzenlemesine karşı çıkan muhalefete eleştirilerde bulundu. ''Onların kapasiteleri çözüm üretmek değil, teslimiyetçilik ve kriz üzerine.'' diye konuştu. ''Vatandaşın canı ve kaliteli bir yaşama sahip olması ise ne yazık ki hiç umurlarında değil.'' diye ekledi.

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