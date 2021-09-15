CHP’nin yönettiği ilçeler yatırıma hasret

CHP'nin yönettiği ilçeler yatırımsız kaldı. Yıllık faaliyet raporlarına yansıyan rakamlar olumsuz tabloyu gözler önüne serdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Ankara'da ilçe belediyelerinin faaliyet raporlarına göre yatırımda şampiyon belediye son 2 yıldır AK Partili Altındağ Belediyesi olurken, ilçeler arasında en büyük bütçeye sahip olan CHP'li Çankaya Belediyesi en az yatırımla sonuncu oldu.

2020 yılında 351 milyon lira toplam harcama yapan Altındağ Belediyesi bunun 97 milyonunu yatırıma ayırdı. Çankaya Belediyesi'nde ise 769 milyon liralık toplam harcamanın yalnızca 41 milyon lirası yatırımlara ayrıldı.

Çankaya Belediye bütçesinin yarısından daha az bütçesi olan Altındağ Belediyesi, 2020 yılında Çankaya Belediyesi'nin 2 buçuk katı kadar yatırım yaptı.

2020yılı faaliyet raporuna göre CHP'li Çankaya Belediyesi toplam harcamasının yüzde 5,34'ünü yatırımlara ayırırken AK Partili Altındağ Belediyesi'nde bu oran yüzde 27,75 ldu. Çankaya Belediyesi'nin 2019 yılında yatırım harcamaları ise toplam harcamanın yüzde 7,10'unda kaldı.

Raporda en çok dikkat çeken detay CHP'li belediyelerin harcamaları oldu.

İlçe belediyeleri arasında 2020 yılında en fazla harcama 769 milyon lira ile CHP'li Çankaya Belediyesi'ne ait olurken harcamanın yatırıma oranı en düşük olduğu ilçe de yüzde 5, 34 ile yine Çankaya Belediyesi oldu. Çankaya Belediyesi 769 milyon liranın yalnızca 41 milyonunu yatırımlara ayırdı.

Çankaya Belediyesi'ni yüzde 7,39 ile CHP'li Yenimahalle Belediyesi takip etti. Yenimahalle Belediyesi'nde de 555 milyon liranın yalnızca 41 milyonu yatırımlara ayırdı.