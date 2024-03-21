CHP’nin yemek dağıtılmayan iftar çadırı! Sarıyer'de iftar çadırı var ama içini gören vatandaş şoke oluyor

İstanbul Sarıyer'de Ramazan ayının ilk günü kurulan iftar çadırında CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin reklam afişleri asıldı. Ancak iftar vakti çadıra giden vatandaşlar şaşkına dönüyor. Çünkü o çadırda reklam var ama yemek yok.

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