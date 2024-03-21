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CHP’nin yemek dağıtılmayan iftar çadırı! Sarıyer'de iftar çadırı var ama içini gören vatandaş şoke oluyor

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 21.03.2024 20:26
İstanbul Sarıyer'de Ramazan ayının ilk günü kurulan iftar çadırında CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin reklam afişleri asıldı. Ancak iftar vakti çadıra giden vatandaşlar şaşkına dönüyor. Çünkü o çadırda reklam var ama yemek yok.
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