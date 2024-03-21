21 Mart 2024, Perşembe
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CHP’nin yemek dağıtılmayan iftar çadırı! Sarıyer'de iftar çadırı var ama içini gören vatandaş şoke oluyor
İstanbul Sarıyer'de Ramazan ayının ilk günü kurulan iftar çadırında CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin reklam afişleri asıldı. Ancak iftar vakti çadıra giden vatandaşlar şaşkına dönüyor. Çünkü o çadırda reklam var ama yemek yok.