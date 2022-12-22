22 Aralık 2022, Perşembe
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CHP'nin vizyon belgesini halk umursamadı! Dikkat çeken anket sonucu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 3 Aralık Cumartesi günü açıklanan İkinci Yüzyıla Çağrı programının yansımaları, bir araştırma şirketi tarafından ölçüldü. Birçok CHP'li için hayal kırıklığından öteye geçmeyen vizyon toplantısında uyuklayan Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu da, güne damgasını vurmuştu. Araştırma sonuçlarına göre; yüzde 50 vizyon belgesinden haberdar değilken, yüzde 30 ise belgenin tutarsız ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirtti. CHP'ye yakınlığı bilinen gazeteci Özlem Gürses te, rapor sonuçlarını dikkat çeken bir ifadeyle yorumladı. Gürses ifadelerinde "6'lı masanın en büyük problemi bu bence" dedi. Sosyal meyda kullanıcıları, CHP'nin vizyonunu "Selvi hanımı mışıl mışıl uyutan vizyon, ülkeyi derin derin böler" şeklinde yorumladı..