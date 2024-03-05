05 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’nin tartışmalı belediye başkan adayları! Muharrem Erkek “sınırımızda PYD olsun” demişti

CHP’nin tartışmalı belediye başkan adayları! Muharrem Erkek “sınırımızda PYD olsun” demişti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2024 09:57
Yerel seçimlerde yarışacak adayların listeleri kesinleşti. CHP listelerinde yer alan tartışmalı isimler yeniden gündem oldu. İşte o adaylar ve tepki çeken açıklamaları...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a salvolar
İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a salvolar
CHP’nin tartışmalı belediye başkan adayları
CHP’nin tartışmalı belediye başkan adayları
MOSSAD’a bir darbe daha! Dikkat çeken isim
MOSSAD’a bir darbe daha! Dikkat çeken isim
Yerli ve milli hava savunma sistemleri
Yerli ve milli hava savunma sistemleri
Anketler ne durumda? A Haber’de anlattı
Anketler ne durumda? A Haber'de anlattı
Mahmud Abbas Ankara’ya geliyor
Mahmud Abbas Ankara'ya geliyor
Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı!
Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı!
Resmi Gazete’de yayımlandı!
Resmi Gazete'de yayımlandı!
Marmara’da deprem paniği: 1 can kaybı
Marmara’da deprem paniği: 1 can kaybı
Çanakkale’de 4,9’luk deprem!
Çanakkale’de 4,9’luk deprem!
AK Parti İstanbul’dan ’31 Mart’ konulu reklam filmi!
AK Parti İstanbul'dan '31 Mart' konulu reklam filmi!
Merkez üssü Çanakkale!
Merkez üssü Çanakkale!
Daha Fazla Video Göster