- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
CHP’nin Kur’an-ı Kerim tahammülsüzlüğü! Kani Beko’dan tepki çeken açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye yönelik eleştirilere tepki göstermişti. Ancak o eleştirilerin yerinde olduğu bir kez daha ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Meclis'in kütüphanesinde Kur'an-ı Kerim bulunmasına ve burada okunmasına karşı çıktı. Tepki çekecek sözler söyledi.
15 Temmuz darbe girişiminde hedef alınan Meclis binasının bazı bölümlerinde düzenlemeye gidilmiş, Meclis'in kütüphanesinde Kur'an-ı Kerim okuma yeri, dini sohbetler ve Diyanet'in kitaplarının sergileneceği alanlar oluşturulmuştu.
İşte bu değişiklik CHP'li Kani Beko'yu rahatsız etti. "Meclis, Kur'an-ı Kerim okunacak yer değil" diyen Beko, tartışılacak açıklamalara imzaa attı. CHP'li vekilin tepki çeken bu çıkışı, Kılıçdaroğlu'nun özellikle seçim dönemlerinde dini hassasiyeleri gözeterek kurduğu cümleleri akıllara getirdi. Kani Beko'nun Kur'an-ı Kerim tahammülsüzlüğü CHP'deki eylem ve söylem uyuşmazlığı bir kez daha gözler önüne serdi.