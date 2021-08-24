CHP’nin Kur’an-ı Kerim tahammülsüzlüğü! Kani Beko’dan tepki çeken açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin dini değerlere karşı olmadığını dile getirmiş gelen eleştirilere tepki göstermişti. Ancak; CHP İzmir Milletvekili Kani Beko Meclis'te Kur'an-ı Kerim okunmasına ve bulundurulmasına karşı çıkarak bu eleştirilerin yerinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu. CHP'li vekil Meclis'in Kur'an-ı Kerim okunacak yer olmadığını dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye yönelik eleştirilere tepki göstermişti. Ancak o eleştirilerin yerinde olduğu bir kez daha ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Meclis'in kütüphanesinde Kur'an-ı Kerim bulunmasına ve burada okunmasına karşı çıktı. Tepki çekecek sözler söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminde hedef alınan Meclis binasının bazı bölümlerinde düzenlemeye gidilmiş, Meclis'in kütüphanesinde Kur'an-ı Kerim okuma yeri, dini sohbetler ve Diyanet'in kitaplarının sergileneceği alanlar oluşturulmuştu.

İşte bu değişiklik CHP'li Kani Beko'yu rahatsız etti. "Meclis, Kur'an-ı Kerim okunacak yer değil" diyen Beko, tartışılacak açıklamalara imzaa attı. CHP'li vekilin tepki çeken bu çıkışı, Kılıçdaroğlu'nun özellikle seçim dönemlerinde dini hassasiyeleri gözeterek kurduğu cümleleri akıllara getirdi. Kani Beko'nun Kur'an-ı Kerim tahammülsüzlüğü CHP'deki eylem ve söylem uyuşmazlığı bir kez daha gözler önüne serdi.