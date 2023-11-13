CHP'nin kasası ihaleciye teslim! Ekrem İmamoğlu'nun favori ismi Özgür Karabat...

CHP'de tartışmalı kurultay sona ererken, Kemal Kılıçdaroğlu yine kaybetti. Genel Başkanlık koltuğuna Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle Özgür Özel seçilirken, A takımını belirledi. 'Emanetçi Başkan' Özel'in MYK'sında, İmamoğlu faktörü bir kez daha ön plana çıktı. İstanbul'da İETT'nin 4.1 milyar lira bedelli bakım-onarım ihalesini alan şirketin mali müşaviri olan CHP Milletvekili Özgür Karabat'a partinin kasası emanet edildi. Karabat'ın yeni MYK'da yer alması için İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e baskı yaptığı iddia edildi.

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