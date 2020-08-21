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CHP'nin kanalı Tele 1'de 'müjde' hazımsızlığı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

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Giriş: 21.08.2020 13:26
Güncelleme:21.08.2020 13:28
Tele1 TV'de Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu, Başkan Erdoğan'ın açıklayacağını duyurduğu dev müjde ile ilgili olarak "Erdoğan istifa ederse dolar 5 TL olur, Ortaçağ karanlığından cumhuriyet aydınlığına kavuşuruz" ifadelerini kullanarak skandala imza attı.

Tele 1 yayınlarında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Doğrudan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini hedef alan yayınlar yapan Tele 1'de konukların söyledikleri de her geçen gün daha fazla tepki çekiyor. CHP'nin reklamlar ile fonladığı Tele 1'in yayınına katılan İktisatçı Prof.Dr. Gökhan Çapoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Çapoğlu, ekonomi değerlendirmesinde hiçbir bilimsel tez kullanmadan, Başkan Erdoğan'ın istifası ile her şeyin düzeleceğini söyledi. Çapoğlu'nun skandal sözleri büyük tepki topladı.

BÜYÜK MÜJDEYİ HAZMEDEMEDİLER
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı büyük müjdeye kilitlenmişken, Tele 1'in bu durumu hazmedemedi. Yayına katılan Prof.Dr. Gökhan Çapoğlu, şu skandal ifadeleri kullandı:

'Biz baş edemiyoruz. Ben bugün itibarıyla istifa ediyorum. Bağımsız yargı ne sonuç verirse, yargılıyorsa da ben ona razıyım' demeli. Türkiye'ye kısa, uzun ve orta vadeli maliyeti olmayan çözüm Sayın Tayyip Erdoğan'ın makamını bırakmasıdır.

"DOLAR 5 TL'YE DÜŞER"
Eksen değişikliğini de göz önüne alırsak, Berat Albayrak'ın dediği, ortaçağı karanlığından Cumhuriyet'in aydınlığına dönüş yaparız demektir. Sayın Erdoğan yarın böyle bir açıklama yapsa yarın dolar 7.35'ten 5 TL'ye düşer. Borsa yükselmeye 200 bine kadar devam eder, işsizlik ve yoksulluk azalmaya başlar...

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