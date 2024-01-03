CHP'nin işçi kıyımına soruşturma: Emekçiyi kovup HDPKK'lıları işe aldı! Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer içi hesap vakti

CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturduktan sonra 4 bin 500 kişiyi işten çıkarıp daha fazla sayıda işçi alan CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma açıldı.