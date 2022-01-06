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CHP’nin din eğitimi rahatsızlığı! İslam hazımsızlığının nedeni ne? Özgür Özel'e istifa çağrısı

A Haber
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Giriş: 06.01.2022 09:29
CHP neden din eğitimine karşı? CHP'li Özgür Özel din eğitimine neden 'Orta Çağ' zihniyeti dedi? İslam hazımsızlıklarının nedeni ne? AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yağcı, Özgür Özel'i istifaya davet etti.
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