06 Ocak 2022, Perşembe
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CHP’nin din eğitimi rahatsızlığı! İslam hazımsızlığının nedeni ne? Özgür Özel'e istifa çağrısı
CHP neden din eğitimine karşı? CHP'li Özgür Özel din eğitimine neden 'Orta Çağ' zihniyeti dedi? İslam hazımsızlıklarının nedeni ne? AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yağcı, Özgür Özel'i istifaya davet etti.