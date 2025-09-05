CHP’nin 6 ilçe kongresi tedbiren durduruldu! YSK bugün itiraz için toplanacak

CHP'nin İstanbul'da 6 ilçe kongresi tedbiren durduruldu. Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt'un ardından Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe kongreleri de tedbir kararları gereği yapılamayacak. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını bugün görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Kadir Mercan aktardı.

