05 Eylül 2025, Cuma

CHP’nin 6 ilçe kongresi tedbiren durduruldu! YSK bugün itiraz için toplanacak

Giriş: 05.09.2025 10:00
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçe kongresi tedbiren durduruldu. Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt'un ardından Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe kongreleri de tedbir kararları gereği yapılamayacak. Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin itirazını bugün görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Kadir Mercan aktardı.
