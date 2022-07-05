CHP’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı kim olacak? Masum Türker A Haber’de 3 isim verdi

2023 Haziran ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı. 6’lı masada koas sürerken A Haber canlı yayınında CHP’nin muhtemel adayları ile ilgili 3 isim öne çıktı. Melih Altınok ile Sebep Sonuç’a konuşan eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, merakla beklenen isimleri sıraladı.

Cumhur İttifakı Başkan Erdoğan ile 2023 seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanırken 6'lı masa olarak nitelendirilen ve içinde HDP'nin gizli ortağı olduğu oluşumda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşaner, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal yer almakta.

Adaylık konusunda Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında çekişme sürerken HDP'de 6'lı masaya inceden inceye ayar vermekte.

Tüm bu yaşananlar ekseninde A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında "CHP'nin 2023 için adayı kim?" sorusuna yanıt arandı.

Programa konuk olan eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, merakla beklenen isimleri açıkladı.

"SAĞLIKLI POLİTİKA YAPIYORLAR"

Masum Türker'in açıklamaları şöyle;

Sayın Kılıçdaroğlu, çok sağlıklı politika yapıyor. Aynı şekilde benzer politikayı Ali Babacan yapıyor. Şu anda "şu anda aday varsa benim." diyor. Resmen söylemiyor da çevresine söylüyor. Neden? Parti içinde aday belli olursa birbirlerine karşı guruplar olur diye. Babacan da güç bende olsun diye mutabık kaldığınız bir aday yoksa tabi doğal aday benim diyor. Bu durumu ben normal karşılıyorum. Bir aday gösterdiğinde partiler 2. Bir genel merkez oluşturur.

İŞTE O 3 İSİM

Şu anda adaylığa yakın isimler Bülent Kuşoğlu, Akif Hamzaçebi, İlhan Kesici aday olabilir ve bunlar potansiyel adaylardır. Üçü de devlette yetişmiş devleti bilen, devlet adamlığı üzerine yetişmiş isimlerdir. 3'ü de Kılıçdaroğlu ile uyumlu çalışan isimlerdir. Başka biri olabilir mi? Ama siyasetçi olacak. Siyasetçi olmazsa bu 6'lı masa istediği kadar birisine başvursun kaybeder.

6'LI MASA BEŞİNCİ KEZ TOPLANDI

3 Temmuz Pazar günü CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın 5'inci toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü.

"SEÇİMLERE KENDİ ADAYIMIZLA GİRME SEÇENEĞİNİ ÖNÜMÜZE KOYARIZ"

Öte yandan henüz adayını açıklayamayan 6'lı masaya HDP dünkü kongrede rest çekti.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Mithat, "Sancar "Cumhurbaşkanlığı seçimde tutumumuz nettir. Kamuoyu önünde şeffaf görüşmeler yapılması halinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız. Eğer bu çağrımıza karşılık alamazsak, seçimlere kendi adayımızla girme seçeneğini de çok ciddi önümüze koyarız. Hedefimiz de en az ikinci tura çıkmaktır" diye konuştu.