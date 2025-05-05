CHP'lilerden "aklan da gel" çağrısı: İmamoğlu CHP'den istifa etmeli!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik, partisinden de “istifa” çağrıları gelmeye başladı. CHP’nin eski isimlerinden Mehmet Sevigen’in de aralarında bulunduğu bir grup partili, İmamoğlu'nun hukuki süreci tamamlanana kadar partiden uzaklaştırılmasını talep etti.

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