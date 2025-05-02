CHP’liler polisi bilinçli mi hedef alıyor? CHP provokasyonlarla neyi amaçlıyor?

CHP'li Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisi bir hukukçu aynı zamanda ama sabıka dosyası bir hayli kabarık. Geçmişte terör örgütü PKK'nın simgesi bez parçalarına sahip çıktı. FETÖ'cülere destek oldu her eylemde polisin karşısına dikildi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yine sahnedeydi. Polise direndi, güvenlik önlemlerini sabote etti. Öte yandan CHP otobüsü ve CHP’li Adnan Beker’in arabasının polisleri ezmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.

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