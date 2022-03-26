26 Mart 2022, Cumartesi
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CHP'liler 2023 seçimleri için o ismi istiyor! CHP'li Muhittin Böcek duyurdu salonda alkışlar yükseldi
CHP tarafından Antalya'da düzenlenen "Büyük Örgüt Buluşması" programına Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 2023 adayına ilişkin yaptığı açıklamada adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Böcek'in Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından salonda alkış sesleri yükseldi.