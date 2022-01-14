15 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Yıldırım Kaya'dan iddia! "Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor"

CHP'li Yıldırım Kaya'dan iddia! "Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2022 23:13
CHP’de yaşanan garipliklerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Özgür Özel'in 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak "Orta çağ" düşüncesi ifadelerini kullanması sonrası CHP'li Yıldırım Kaya'dan ilginç bir çıkış geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Peygamber Efendimizin soyundan geldiğini iddia etti. Kaya, Kılıçdaroğlu'nun bunu kimseye söylemediğini de sözlerine ekledi. İşte o açıklamalar...

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, katıldığı bir canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiğini ve bunu da kimseye anlatmadığını söyledi.

Kaya, "Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Kâbe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar akmış." diye konuştu

CHP'li Yıldırım Kaya, YouTube üzerinden yayın yapan Ankara Masası isimli kanalda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



CHP'Lİ YILDIRIM KAYA'DAN İDDİA! "KILIÇDAROĞLU PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR"

Konuşmasının bir bölümünde, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şeyleri anlatmadığını ve bunu kasıtlı yaptığını vurgulayan Kaya, "Genel başkanımızın bir huyu var 'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz." diye konuştu.

"KÂBE'DE ŞARIL ŞARIL YAŞLAR AKITTI"

Kılıçdaroğlu'nun dedesinin Alaşehir'de bir türbesinin olduğunu öne süren Kaya, "Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim. 'Genel başkanınızın umreye gittiğini, Kâbe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama' dedi. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir" dedi.

CHPye sert sözler! Kandil’in sözlüsü mü oldunuz? CHP'YE SERT SÖZLER! "KANDİL'İN SÖZLÜSÜ MÜ OLDUNUZ?"
İBB kurasından 2. hile görüntüsü İBB KURASINDAN 2. HİLE GÖRÜNTÜSÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor
"Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor"
İBB kurasından 2. hile görüntüsü
İBB kurasından 2. hile görüntüsü
2 önemli görüşme
2 önemli görüşme
Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi
Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu DİAYDER iddianamesinde!
Kılıçdaroğlu DİAYDER iddianamesinde!
Başkan Erdoğan’dan taziye telefonu
Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
Moskova’da Türkiye - Ermenistan görüşmesi
Moskova'da Türkiye - Ermenistan görüşmesi
Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi
Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Kadıköy Metrosundaki bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bu görüntüler sadece A Haberde! Bıçaklı metro saldırganının yeni görüntüleri İzle!
Kadıköy Metrosundaki bıçaklı saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bu görüntüler sadece A Haberde! Bıçaklı metro saldırganının yeni görüntüleri İzle!
İlk milli istihbarat gemisi için tören
İlk milli istihbarat gemisi için tören
İşte Türkiye’nin Nuri Killigil’le başlayan silah serüveni
İşte Türkiye'nin Nuri Killigil'le başlayan silah serüveni
Daha Fazla Video Göster