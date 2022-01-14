CHP'li Yıldırım Kaya'dan iddia! "Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor"

CHP’de yaşanan garipliklerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Özgür Özel'in 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak "Orta çağ" düşüncesi ifadelerini kullanması sonrası CHP'li Yıldırım Kaya'dan ilginç bir çıkış geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Peygamber Efendimizin soyundan geldiğini iddia etti. Kaya, Kılıçdaroğlu'nun bunu kimseye söylemediğini de sözlerine ekledi. İşte o açıklamalar...

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, katıldığı bir canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiğini ve bunu da kimseye anlatmadığını söyledi.

Kaya, "Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Kâbe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar akmış." diye konuştu

CHP'li Yıldırım Kaya, YouTube üzerinden yayın yapan Ankara Masası isimli kanalda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





CHP'Lİ YILDIRIM KAYA'DAN İDDİA! "KILIÇDAROĞLU PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR"



Konuşmasının bir bölümünde, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şeyleri anlatmadığını ve bunu kasıtlı yaptığını vurgulayan Kaya, "Genel başkanımızın bir huyu var 'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz." diye konuştu.

"KÂBE'DE ŞARIL ŞARIL YAŞLAR AKITTI"



Kılıçdaroğlu'nun dedesinin Alaşehir'de bir türbesinin olduğunu öne süren Kaya, "Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim. 'Genel başkanınızın umreye gittiğini, Kâbe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama' dedi. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir" dedi.