Son dakika: İBB iştiraki KİPTAŞ kurasında "hile" tartışmasına yol açan 2. yeni görüntü
Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekiminde dün hile tartışmalarına yol açan görüntülerin ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.
Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında dün noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişte, 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi.
GÖREVLİ ÇEKTİĞİ TOPU GERİ ATIP YENİDEN ÇEKMİŞTİ
Canlı yayınlanan ve 3+1 dairelerin 121. yedek talihlisinin belirlendiği kurada bir görevlinin çektiği topu torbaya atıp yeniden farklı bir top çekmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada hile yapıldığı tartışmalarına yol açtı.
İBB'NİN ÇEKİLİŞİNDE 2.SKANDAL GÖRÜNTÜ
Çekilişle ilgili bugün ortaya çıkan başka bir görüntüde ise yine benzer bir durum yaşandı.
Öncelikli grup olarak belirlenen "sağlık çalışanı" kategorisinde 2+1 kapalı mutfak evlerin çekilişi esnasında ikinci sırada bulunan görevli hostesin çektiği topa bakıp geri atması ekranlara yansıdı.
AÇIKLAMA GELMEDİ
Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepki oluştururken noterlik ve KİPTAŞ'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin, dün çekilişte görevli hostesi değiştirip yaşanan olayın bilerek yapılmadığını aktarmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1959'da New York'daki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?
- Hangisi Türkçe sözlüklerde tanımı olan bir kelime değildir?
- 2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong, bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı Adam West şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır?
- Çin'in bazı bölgelerinde polis hangisini bekçi köpekleri gibi eğitip kullanmaya başlamış ve onların bazı durumlarda köpeklerden daha etkili olduğunu görmüştür?
- Masterchef kim kazandı, şampiyon oldu 2021? Masterchef bu sene kim birinci oldu, Hasan mı Eren mi? TV8'de şampiyon belli oluyor...
- Arka Sokaklar'da Rıza Baba bilmecesi! Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu?
- Emeklilik için yeni gelişme! Ödemeler baştan aşağı değişti! SGK-SSK ve Bağkur'lu hepsi dahil! 1876 lira sigorta primi...
- Dizilerin yeni bölümleri neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Barbaroslar, Kırmızı Oda...
- Diyanet 2022 Ramazan takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022'de ilk oruç ne zaman tutulacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Haftanın puan durumu...
- Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor All Star Nisa yarışmadan ayrıldı mı? Acun Ilıcalı açıklamasında...
- Emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 Ocak zamlı maaş farkı ödeme tarihi