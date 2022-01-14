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Son dakika: İBB iştiraki KİPTAŞ kurasında "hile" tartışmasına yol açan 2. yeni görüntü

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Son dakika: İBB iştiraki KİPTAŞ kurasında hile tartışmasına yol açan 2. yeni görüntü

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekiminde dün hile tartışmalarına yol açan görüntülerin ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında dün noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişte, 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi.

GÖREVLİ ÇEKTİĞİ TOPU GERİ ATIP YENİDEN ÇEKMİŞTİ

Canlı yayınlanan ve 3+1 dairelerin 121. yedek talihlisinin belirlendiği kurada bir görevlinin çektiği topu torbaya atıp yeniden farklı bir top çekmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada hile yapıldığı tartışmalarına yol açtı.

İBB'NİN ÇEKİLİŞİNDE 2.SKANDAL GÖRÜNTÜ

Çekilişle ilgili bugün ortaya çıkan başka bir görüntüde ise yine benzer bir durum yaşandı.

Öncelikli grup olarak belirlenen "sağlık çalışanı" kategorisinde 2+1 kapalı mutfak evlerin çekilişi esnasında ikinci sırada bulunan görevli hostesin çektiği topa bakıp geri atması ekranlara yansıdı.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepki oluştururken noterlik ve KİPTAŞ'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin, dün çekilişte görevli hostesi değiştirip yaşanan olayın bilerek yapılmadığını aktarmıştı.

İBB kurasından 2. hile görüntüsü İBB KURASINDAN 2. HİLE GÖRÜNTÜSÜ

KİPTAŞ kura çekiminde skandal KİPTAŞ KURA ÇEKİMİNDE SKANDAL
KİPTAŞ kura çekiminde skandal

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