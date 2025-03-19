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CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti! Meclis çalışmalarına yarın devam edecek

CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti! Meclis çalışmalarına yarın devam edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 14:57
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında 'suç örgütü lideri' sıfatıyla gözaltına alınmasının ardından TBMM'de CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti. Oturuma ara verilmesinin ardından çalışma düzeni sağlanamadığı için TBMM Genel Kurulu yarına kadar kapatıldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti! Meclis çalışmalarına yarın devam edecek
Meclis çalışmalarına yarın devam edecek
Meclis çalışmalarına yarın devam edecek
CHP’li vekiller TBMM’de kürsüyü işgal etti
CHP’li vekiller TBMM’de kürsüyü işgal etti
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