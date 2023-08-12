CHP'li vekil Gökan Zeybek'in ölüm binası! Sığınağı kafe, otoparkı tamirhane yaptı, kaçak kat çıktı! 'Kolonlar kesildi' iddiası

CHP'den 27. dönem İstanbul milletvekili olarak seçilen Gökan Zeybek'in müteahhit olan kardeşi Güven Zeybek ile birlikte İstanbul Kağıthane'de yaptırdığı 3 katlı Zeybey Apartmanı'nda fazladan kaçak kat çıktığı ve otoparkı da tamirhaneye çevirdiği ortaya çıktı. Ailenin işlemleri bina sakinleri tarafından belediyeye ihbar edilirken, Gökan Zeybek'in zabıta müdürü kardeşi Mehmet Zeybek nedeniyle sonuç alamadıklarını iddia edildi. Zeybek kardeşlerin binanın depo bölümünü de kafe-restoranta dönüştürerek kolonları kestiği iddia edilirken, apartman sakinleri "Otoparkta kaç kolon kesilip tamirhaneye dönüştürüldü bilmiyoruz. Deprem bölgesi bir ülkeyiz. Bu imara aykırı işlemler nedeniyle her an ölümle burun buruna yaşıyoruz. Bununla da yetmezmiş gibi binanın diğer cephesindeki depodaki kolonları da kestiler, kafe yaptılar. Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz." diyerek CİMER'e ihbarda bulundu.