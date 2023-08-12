12 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li vekil Gökan Zeybek'in ölüm binası! Sığınağı kafe, otoparkı tamirhane yaptı, kaçak kat çıktı! 'Kolonlar kesildi' iddiası

CHP'li vekil Gökan Zeybek'in ölüm binası! Sığınağı kafe, otoparkı tamirhane yaptı, kaçak kat çıktı! 'Kolonlar kesildi' iddiası

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2023 10:10
CHP'den 27. dönem İstanbul milletvekili olarak seçilen Gökan Zeybek'in müteahhit olan kardeşi Güven Zeybek ile birlikte İstanbul Kağıthane'de yaptırdığı 3 katlı Zeybey Apartmanı'nda fazladan kaçak kat çıktığı ve otoparkı da tamirhaneye çevirdiği ortaya çıktı. Ailenin işlemleri bina sakinleri tarafından belediyeye ihbar edilirken, Gökan Zeybek'in zabıta müdürü kardeşi Mehmet Zeybek nedeniyle sonuç alamadıklarını iddia edildi. Zeybek kardeşlerin binanın depo bölümünü de kafe-restoranta dönüştürerek kolonları kestiği iddia edilirken, apartman sakinleri "Otoparkta kaç kolon kesilip tamirhaneye dönüştürüldü bilmiyoruz. Deprem bölgesi bir ülkeyiz. Bu imara aykırı işlemler nedeniyle her an ölümle burun buruna yaşıyoruz. Bununla da yetmezmiş gibi binanın diğer cephesindeki depodaki kolonları da kestiler, kafe yaptılar. Temeli yarım bir binada ölümü bekliyoruz." diyerek CİMER'e ihbarda bulundu.
MHP ve İYİ Parti ortak noktada buluşacak mı?
MHP ve İYİ Parti ortak noktada buluşacak mı?
Ak Parti yerel seçimlere nasıl hazırlanıyor?
Ak Parti yerel seçimlere nasıl hazırlanıyor?
CHP’li vekilin ölüm binası
CHP'li vekilin ölüm binası
AK Parti binlerce köy ve mahalleyi dolaşacak
AK Parti binlerce köy ve mahalleyi dolaşacak
Özel Yayın - Milli havacılık motorları A Haber’de!
Özel Yayın - Milli havacılık motorları A Haber'de!
Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder’’
"Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder’’
12 terörist etkisiz hale getirildi
12 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit şehitlerine veda
Pençe-Kilit şehitlerine veda
Bahçeli’ye ne yanıt verecek? 26 Ağustos’ta...
Bahçeli'ye ne yanıt verecek? 26 Ağustos'ta...
Bakan Yumaklı’dan önemli açıklamalar
Bakan Yumaklı'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan Eren Bülbül’ mesajı
Başkan Erdoğan'dan "Eren Bülbül' mesajı
AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter
AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları! Adaylar için 3 kriter
Daha Fazla Video Göster