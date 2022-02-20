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CHP'li vekil Baha Ünlü'den engelli vatandaş için skandal sözler: Ya şunu alın buradan

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Giriş: 20.02.2022 01:11
Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partisi'nin Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Düziçi ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bu sırada Ünlü'nün yanına gelen engelli bir vatandaş, ''Ya şunu alın buradan'' sözleriyle CHP'li vekil tarafından tartaklanarak kovuldu. İşte o skandal anlar...
CHP’li vekil Baha Ünlü’den engelli vatandaş için skandal sözler
CHP'li vekil Baha Ünlü'den engelli vatandaş için skandal sözler
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